Milan, Origi in Belgio per curarsi: ecco quando può tornare in campo

Divock Origi, attaccante del Milan, salterà le sfide di Champions League e Serie A contro Dinamo Zagabria e Napoli. Un inizio a singhiozzo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Divock Origi, attaccante che il Milan ha prelevato in estate, svincolato, dopo i tanti anni trascorsi nella fila del Liverpool di Jürgen Klopp.

Milan, Origi out per Dinamo e Napoli: le sue condizioni

Origi, purtroppo, sarà costretto a saltare anche le prossime due sfide del Milan, quella in programma domani pomeriggio, alle ore 18:45, contro la Dinamo Zagabria per la 2^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 e, successivamente, quella di domenica sera, ore 20:45, contro il Napoli, valida per la 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Entrambi appuntamenti previsti a 'San Siro'.

Il numero 27 rossonero, dunque, si aggiunge all'elenco dei calciatori indisponibili che, al momento, annovera anche Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimović e Ante Rebić. Origi è volato in Belgio per curarsi, preso in carico dallo staff medico della sua Nazionale, di comune accordo con il club rossonero. Qui, dagli specialisti che, per primi, avevano curato l'infortunio accusato a maggio, nel finale di stagione con i 'Reds', cercherà di risolvere il problema una volta per tutte.

Saltuariamente ad Origi gli si riacutizzano dei dolori al tendine, nonostante sia clinicamente guarito e non vi siano di mezzo lesioni o guai seri. Assente in tutto il precampionato, Origi finora non è mai riuscito a partire titolare nel massimo torneo nazionale o in Champions con il Diavolo. Potrebbe tornare in campo, qualora superasse in via definitiva il problema che lo tormenta, il prossimo 1° ottobre ad Empoli, dopo la sosta.