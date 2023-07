Milan, Daniel Maldini: “Tornare? Non saprei. Scelto l’Empoli perché…”

Daniel Maldini, in prestito dal Milan all'Empoli, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da TMW

Girno di conferenza stampa anche per Daniel Maldini . Il calciatore di proprietà del Milan , ha parlato del suo arrivo all' Empoli e non solo. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

"Ho scelto Empoli perché sono stati i primi interessati e ho sentito la loro voglia di farmi venire qua. Darò tutto, credo sia la piazza giusta per me. Spero di stare bene fisicamente per poi dare tutto. Le prime impressioni sono positive, posso giocare un po' ovunque davanti. Mi piace molto come gioca l'Empoli. Posso giocare dappertutto, sicuramente questo tipo di gioco che fa l'Empoli si adatta alle mie caratteristiche".