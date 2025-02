Domani, domenica 2 febbraio 2025 alle ore 18:00 , ci sarà il derby di Milano tra Milan e Inter . Partita valida per la 23^ giornata della Serie A 2024-25 . I rossoneri arrivano a questa sfida fondamentale non al meglio vista la brutta sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria e il mercato che impazza. Sergio Conceicao non ha neanche tutti i giocatori a disposizione e avrà scelte pressoché forzate. Il portoghese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Ecco le sue parole sul suo atteggiamento.

Milan, Conceicao: "Vivo con passione. Non significa che sono arrabbiato"

"Le persone confondono un po' la non tranquillità con la passione. Io sono così. Se vengo qua, prima o dopo la partita, non posso far finta. Vivo le partite con passione ed emozione, non significa che sono arrabbiato. A volte sì, tanto. Sono così, ho 50 anni e non so se cambierò mai. Non è segno di nervosismo. Se dentro sono convinto di aver fatto tutto per vincere, vivo le partite in modo passionale. Non è un difetto, è il mio carattere. Se devo prendere un calmante, poi non sono io. Anche se vinciamo 4-0 sono me stesso". LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter, probabili formazioni: Walker al debutto. In attacco...>>>