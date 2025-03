Milan, Conceicao: “Joao Felix? Deve accettare di imparare qualcosa”

Milan, Conceicao su Joao Felix: "Stiamo lavorando e correggendo. Deve accettare..."

"Fa parte della strategia lasciare fuori qualcuno. Col Bologna pensavo che potesse essere utile dopo, non dipendeva da lui. È molto bravo tra le linee. A volte si sposta in zone in cui non deve, abbiamo bisogno di una seconda punta. Stiamo lavorando e correggendo. L'importante è che accetta che deve ogni giorno imparare qualcosa, ma deve essere più decisivo. Ha le qualità per esserlo, deve stare più vicino alla porta. Deve fare assist o tiri, facendo la differenza. Stiamo lavorando con lui, come con altri". LEGGI ANCHE: Panchina Milan, come giocherebbe Fabregas? Un 'nuovo' Leao e non solo. Le chiavi tattiche >>>