Milan, Chukwueze: “I tifosi sono fantastici. Non sento la pressione”

Sulla pressione dei tifosi: "Questo mi carica. L'affetto mi carica molto, voglio dare gioia a me, non sento la pressione. Sono professionista da 5 anni, non mi sento sotto pressione. Sono qui per divertirmi. Se pensi alla pressione vuol dire che non sei pronto. Se sbagli è normale, devi andare avanti e migliorare. Questo dimostra che sei pronto". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, possibili incroci col Barcellona?