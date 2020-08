Milan-Cagliari, Zenga: “Ho saputo poche ore fa dell’addio”

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – Walter Zenga, tecnico rossoblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Cagliari, match disputatosi a ‘San Siro‘ e valido per la 38^ ed ultima giornata della Serie A 2019-2020.

La partita ha visto i rossoneri dominare in lungo e in largo, sempre in controllo del match. La sfida si sblocca con un autogol di Klavan, poi una clamorosa traversa di Leao in rovesciata (poi uscito per infortunio). Nella ripresa chiudono il match Ibrahimovic (destro all’incrocio splendido) e Castillejo. Queste le dichiarazioni di Zenga:

Sulla crescita di Cragno, oggi autore della parata a Ibrahimovic su rigore: “Sono felice per Cragno, è tutto merito suo. E’ cresciuto tantissimo, ed è uno dei portieri migliori in Italia”.

Sull’addio annunciato: “Quando ho saputo che non sarei stato confermato? Questo pomeriggio alle 16. Saluti finali con la squadra? Sono momenti personali, così come quello che ci si dice con i ragazzi. Sono ricordi indelebili, così come gli sguardi di tutto il team di lavoro. Significa aver lasciato qualcosa. Penso di aver portato passione e professionalità. Hanno dimostrato di potersela giocare in maniera ancor più sfrontata di quanto fatto in questo ultimo periodo”.

A Sky Sport, in tutta sincerità, Zenga aveva riferito il suo unico “errore” nel rapporto con il Cagliari: ” Forse ho fatto male ad accettare il contratto fino a giugno, con una clausola per il settimo posto, complicata, ma mi lancio lo stesso. Ti fai prendere dalla mano e non ragioni, ma sono esperienze che ti porti dentro”.

