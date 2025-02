Milan, Bondo: “Dovevo già arrivare cinque anni fa. Galliani? Un padre”

Warren Bondo, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul suo rapporto con Galliani e non solo

Warren Bondo , nuovo centrocampista del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione con il club rossonero, soffermandosi in modo particolare sul mancato trasferimento di qualche anno fa e sul suo rapporto con Adriano Galliani . L'ex Monza ha rivelato di essere stato vicino al Diavolo già 4 o 5 anni fa quando militava ancora nel Nancy , in Ligue 2. Ecco, dunque, le sue parole ( QUI LA CONFERENZA COMPLETA ).

Milan, Bondo emoziona su Galliani: e rivela un retroscena di mercato

Quanto hai voluto il Milan? "È una grande squadra. Quando mi hanno chiamato lunedì, io ero contento: aspettavo solo questo. Ci hanno giocato grandi giocatori: Nesta, che ho avuto come allenatore, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Seedorf, che a me piace tanto. Voglio ringraziare il Monza, Galliani era come un padre con me; quando il Milan mi ha chiamato, mi ha subito lasciato andare. Lo ringrazio. Dovevo già venire quattro o cinque anni fa quando ero al Nancy, in Ligue 2".