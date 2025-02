Milan, le prime parole di Bondo: la conferenza stampa di presentazione | LIVE News

Quanto è stato importante avere una famiglia che l'ha sempre seguito: "Quando sono arrivato in Italia non ho giocato subito, poi neanche alla Reggiana, sono tornato al Monza e i primi mesi dello scorso anno non ho giocato tanto. Da gennaio ho giocato sempre. È stato difficile quando non giocavo, per la mia famiglia e i miei amici. Credo molto a Dio, come tutta la mia famiglia. Una bella storia, sono arrivato due anni fa e ora sono in una grande squadra. Mi avevano detto che prima o poi avrei firmato col Milan, quattro anni dopo sono qui".