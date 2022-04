Milan-Bologna, Pioli: “La carica dei tifosi? Energia in più”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello alla vigilia di Milan-Bologna di domani sera a 'San Siro'. Ieri erano stati venduti già 65mila biglietti per la partita e, con tutta probabilità, per la sfida contro i felsinei lo stadio sarà tutto esaurito .

Ecco come Pioli ha risposto, in conferenza, alla domanda sulla carica dei tanti tifosi del Milan che accorreranno a vedere la gara contro il Bologna. "Sicuramente è un'energia in più. È quello che vogliamo e che dobbiamo sentire. La carica dei tifosi deve darci la forza per giocare al massimo".