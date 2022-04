Scudetto chiama, San Siro risponde: Milan-Bologna verso il sold out

Per Milan-Bologna, 'Monday Night' del 31° turno di Serie A, ci si attende il tutto esaurito a San Siro'. Entusiasmo del pubblico alle stelle

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'enorme passione che i tifosi del Milan stanno manifestando nei confronti della squadra di mister Stefano Pioli per il rush finale di questa stagione. La Milano rossonera crede fortemente allo Scudetto e tutto è ciò è testimoniato dalla 'caccia al biglietto' che i tifosi del Diavolo hanno aperto nelle ultime ore.

Domani sera, per Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata di Serie A, si va verso il tutto esaurito. Ieri pomeriggio erano già 65mila i tagliandi staccati per la sfida ai rossoblu dell'ex Siniša Mihajlović. Ma i sostenitori del Milan stanno comprando, soprattutto, biglietti per le ultime partite interne di campionato.

La 'rosea' ha evidenziato come per Milan-Genoa del prossimo 15 aprile siano già 35mila i tagliandi venduti. Bene anche Milan-Fiorentina del 1° maggio (21mila biglietti già venduti). Ma anche la gara conclusiva della stagione di 'San Siro', Milan-Atalanta, sta andando davvero forte. Già staccati 33mila tagliandi!

Le richieste dei tifosi per quella partita lì hanno mandato in tilt il sito web ufficiale 'acmilan.com'. La gara contro i nerazzurri, ad ogni modo, si giocherà tra 45 giorni e questo permetterà al club rossonero di mettere in vendita nuovi biglietti. Da lunedì, ad esempio, si apriranno le vendite dei tagliandi per il terzo anello laterale.

Che il pubblico non voglia mancare ad una possibile festa Scudetto? L'entusiasmo non si controlla, il titolo manca al Diavolo da quasi undici anni. I tifosi sanno di avere una squadra meno forte di quella all'epoca allenata da Massimiliano Allegri, almeno sul piano qualitativo. Ma ci credono.

Non si sa se il Diavolo (così come l'Inter) tra qualche anno traslocheranno nel nuovo stadio. Ovunque emigrino, però, sempre ammesso che lo facciano, 'San Siro' resterà un formidabile collettore di applausi e sentimento. Magari anche la magia dello stadio ha un peso se ci sono migliaia e migliaia di persone in attesa di essere in tribuna nelle ultime gare della stagione. Milan-Bologna, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>

