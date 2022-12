Milan, Blind esalta Dest: “Si è visto subito come fosse talentuoso”

Arrivato con grandi aspettative dal Barcellona , nelle prime uscite con la maglia del Milan non ha particolarmente brillato Sergiño Dest . Gli ultimi impegni del Diavolo, però, hanno consegnato ai tifosi rossoneri un terzino totalmente rigenerato, capace di mettere in mostra quello che tanti si aspettavano da lui.

Proprio su Dest si è espresso un suo ex compagno di squadra ai tempi dell' Ajax . Nella conferenza stampa che precede l'incontro tra Olanda e USA , valido per gli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022 , Daley Blind ha elogiato il suo futuro avversario. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Daley Blind su Dest

"È arrivato in prima squadra molto rapidamente e si è visto subito come fosse abile e pieno di talento. Dopo poco tempo è finito tra gli undici titolari ed è cresciuto in fretta. Così dopo aver ottenuto un posto in squadra si è trasferito al Barcellona, dove sono sicuro sia migliorato ancora di più. È un giocatore eccellente e con grandi qualità". Mercato Milan, Schira rivela: "Doveva arrivare, ma ...". Ecco il nome >>>