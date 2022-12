Calciomercato Milan – Dest brilla in Qatar. Ma riscattarlo costa tanto …

Sergiño Dest, arrivato al Milan nello scorso calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, bene finora con gli USA

Daniele Triolo

Arrivato al Milan nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato, il terzino destro Sergiño Dest, tra infortuni e prestazioni non all'altezza, non ha disputato una buona prima parte di stagione in maglia rossonera. Come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, però, sta alzando sensibilmente il livello delle sue performance durante i Mondiali in Qatar, dove è impegnato con gli Stati Uniti d'America.

Calciomercato Milan, Dest non era poi un acquisto così errato ... — Due giorni fa, per esempio, in occasione di Iran-USA 0-1, ha fornito l'assist che ha consentito a Christian Pulisic di firmare la rete valsa la qualificazione degli 'Yankees' agli ottavi di finale della kermesse iridata. Ma anche nelle due precedenti partite, contro Galles e Inghilterra, il classe 2000 aveva brillato. Dest, di fatto, ha ripreso ai Mondiali da dove aveva lasciato il 13 novembre scorso. Ovvero quando, in Milan-Fiorentina 2-1, aveva fornito forse la sua prima, buona prova in rossonero.

In questi giorni, di certo, sta facendo vedere perché Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, avevano puntato di lui ad agosto. Quando si è infortunato gravemente Alessandro Florenzi lo hanno prelevato in fretta e furia dal Barcellona, dove era una semplice alternativa. La formula, quella del prestito con diritto di riscatto. Il punto, secondo il quotidiano torinese, è che se Dest vorrà farsi riscattare dal Milan nel calciomercato estivo 2023, dovrà impegnarsi e migliorare ancora di più.

Il Diavolo dovrà pagare 20 milioni al Barça se vorrà tenerlo — L'esercizio del diritto di riscatto in favore del Diavolo, infatti, è fissato in 20 milioni di euro. Cifra alta per un terzino. Dest dovrà dimostrare, con continuità, anche una volta ritornato a disposizione di mister Stefano Pioli, di valerli tutti. Nella seconda parte di stagione avrà sicuramente delle chance per farsi notare, nonostante il ritorno di capitan Davide Calabria e di Florenzi (da febbraio), poiché questi ultimi due saranno reduci da infortuni lunghi e fastidiosi.

Inoltre, bisognerà considerare come il Barça intenderà fare cassa con la cessione di Dest la prossima estate e, a differenza di altri club, i catalani sono sempre stati poco propensi a concedere sconti in fase di trattativa. I mesi che verranno, quindi, diranno se il matrimonio tra Sergiño Gianni Dest e il Milan sarà destinato ad essere rinsaldato oppure no. Centrocampo, rinforzo top da un club inglese: le ultime news di mercato >>>