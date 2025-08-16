Milan-Bari, Caserta: “Non voglio vedere una squadra che ha paura”

"L’importanza è tanta, giochiamo contro una delle squadre più forti della A". Fabio Caserta, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia contro il Milan. Ecco un estratto ripreso da PianetaBari.com: "Per noi dev’essere un motivo d’orgoglio e una partita di prestigio, ho chiesto ai ragazzi di giocarsela a viso aperto. Se però parti già concedendoti all’avversario ci saranno solo cose negative. Vedendo le partite di ieri i ritmi non sono alti, dovremo essere bravi a concedere poco al Milan e nella fase di possesso, non voglio vedere una squadra che ha paura, dobbiamo cercare anche le cose difficili e quanto abbiamo provato in settimana".