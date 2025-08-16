"L’importanza è tanta, giochiamo contro una delle squadre più forti della A". Fabio Caserta, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia contro il Milan. Ecco un estratto ripreso da PianetaBari.com: "Per noi dev’essere un motivo d’orgoglio e una partita di prestigio, ho chiesto ai ragazzi di giocarsela a viso aperto. Se però parti già concedendoti all’avversario ci saranno solo cose negative. Vedendo le partite di ieri i ritmi non sono alti, dovremo essere bravi a concedere poco al Milan e nella fase di possesso, non voglio vedere una squadra che ha paura, dobbiamo cercare anche le cose difficili e quanto abbiamo provato in settimana".
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Bari, Caserta: “Non voglio vedere una squadra che ha paura”
COPPA ITALIA
Milan-Bari, Caserta: “Non voglio vedere una squadra che ha paura”
Fabio Caserta, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia contro il Milan. Ecco un estratto
Caserta (allenatore del Bari): "Milan tra le più forti in Serie A. In amichevole ho visto ..."—
Sul Milan: "Durante la partita ci saranno dei momenti di sofferenza. Nel possesso nostro dovremo essere bravi, loro sfruttano le ripartenze per il tipo di giocatori che hanno davanti, l’ho visto in amichevole".
"Manca ancora qualcosa, a livello numerico non ci siamo, ma le difficoltà ci sono in entrambe le squadre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA