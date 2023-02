Milan-Atalanta, Pioli: “Vogliamo essere padroni, sarà combattuta”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in merito al match contro l'Atalanta

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match Milan - Atalanta , in programma alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio allo stadio San Siro. Interrogato sulla possibilità che anche questa sfida possa essere la partita della verità e su cosa si aspetta, l'allenatore emiliano ha risposto che il Diavolo vorrà essere padrone del campo, consapevole che l'incontro sarà combattuto. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulla sfida all'Atalanta

"Sempre una partita molto importante, adesso lo è perché la classifica è corta. Per squadre che vogliono andare in Champions League, possiamo allungare. Mi aspetto una partita combattuta. Loro sono fisici, vanno sui duelli. Noi stiamo bene di testa e gambe. Vogliamo a essere padroni della partita. Solidi in fase difensiva e provare a essere pericolosi davanti".