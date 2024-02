Milan-Atalanta, Pioli: “Sorteggio Europa League? Non ero preoccupato”

Altra vigilia importante per il Milan . I rossoneri, domani, ospiteranno a San Siro l'Atalanta di Gasperini . Una partita fondamentale per rafforzare il posto Champions e per ripartire dopo i 7 gol presi in due partite. I precedenti sono a favore della Dea: due vittorie nei due confronti precedenti stagionali. Oggi ha parlato Stefano Pioli , nella tradizionale conferenza stampa a Milanello. Tanti gli argomenti di discussione. Ecco l'estratto sul sorteggio di Europa League.

"Sorteggio? Non ho pensato niente. Non ero preoccupato neanche di pescare subito il Leverkusen. Perché il destino dipende da noi. Non è un sorteggio facile. Hanno vinto il girone con la Roma. Dipende solo da noi, dal livello delle nostre prestazioni, il destino in Europa League".