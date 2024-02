Milan-Atalanta, Pioli: “Problemi in difesa? Ho gli ingredienti giusti”

Altra vigilia importante per il Milan . I rossoneri, domani, ospiteranno a San Siro l'Atalanta di Gasperini . Una partita fondamentale per rafforzare il posto Champions e per ripartire dopo i 7 gol presi in due partite. I precedenti sono a favore della Dea: due vittorie nei due confronti precedenti stagionali. Oggi ha parlato Stefano Pioli , nella tradizionale conferenza stampa a Milanello. Tanti gli argomenti di discussione. Ecco l'estratto sui problemi in difesa ( QUI TUTTE LE PAROLE ).

"Ho gli ingredienti giusti per far sì che la squadra sia equilibrata e ottenga risultati positivi. Se togliamo la partita di Monza, di media abbiamo concesso 3 tiri in porta in meno a partita rispetto a inizio campionato. A Monza abbiamo commesso errori e subito gol evitabili. Poi in 10 sul 2-2 volevamo vincere, ma non è un errore, è mentalità".