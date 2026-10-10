Dopo alcune settimane di stop a causa degli impegni delle nazionali, il campionato riparte. Il Milan si prepara a scendere nuovamente in campo domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo dell'ex rossonero Alberto Aquilani. Alla vigilia della partita, Rúben Amorim è intervenuto in conferenza stampa a Milanello per presentare la partita, soffermandosi però su alcuni singoli e su un giocatore che conosce molto bene: Nemanja Matic.

Mila, le parole di Amorim su Cisse e Matic

"Matic è un top player e un ragazzo top. Ho potuto passare tanto tempo con lui, ho parlato tanto con lui perché ero uno dei pochi che riusciva a comunicare con lui. La velocità non è la stessa ma l'intelligenza sì. Lui da un sacco di esperienza alla squadra, nel tempo di gioco, nel passare la palla in verticale, nel toglierli il pallone. Voglio rivederlo ma allo stesso tempo no. Sicuramente mi aspetto di dargli un abbraccio dopo la partita sperando di aver vinto".

L'allenatore rossonero ha voluto parlare delle caratteristiche del centrocampista, sottolineandone l'intelligenza tattica, l'esperienza e la qualità che possono fare la differenza anche quando il rendimento non è più quello di un tempo:

Successivamente, tra i temi affrontati dall'allenatore c'è anche la duttilità di Cisse, che potrebbe rappresentare una situazione alternativa anche in attacco. Amorim infatti, ha voluto sottolineare fortemente come il giocatore possieda alcune caratteristiche utili per essere impiegato più avanti, precisando comunque che non si tratta di una prima punta nel senso tradizionale del termine:

"Ha le caratteristiche per giocare prima punta. Non come prima punta vera e propria ma ha caratteristiche per aiutarci in determinate partite.

Durante il corso della stagione, infatti, la duttilità può rivelarsi un'arma davvero preziosa, soprattutto con un calendario pieno zeppo di impegni come nel mese di ottobre, quando la capacità di adattarsi alle esigenze della partita e della squadra può essere molto fondamentale. I rossoneri infatti, tra pochissimi giorni, dovranno affrontare il Salisburgo nell'insidiosa trasferta di Europa League. Non va dimenticato neanche il derby contro l'Inter, in programma il 31 ottobre alle ore 20:45.