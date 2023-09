Marsiglia, Gattuso si presenta: “Ho allenato il Milan, so cos’è la pressione”

Sull'obiettivo: "La parola d’ordine è Europa. Nel mio contratto c’è un’opzione legata all’Europa alla qualificazione in Champions, quindi ho interesse a finire tra le prime 4, altrimenti vado a casa. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita e garantire che i tifosi siano felici di venire al Vélodrome".

Sul Velodrome: "Il Vélodrome è uno dei rari esempi di stadio europeo paragonabile a quelli del Sudamerica. C’è davvero un’atmosfera incredibile, trema tutto. Dell’OM ricordo Tapis, Papin, Deschamps, è un club ha una grande storia. Qui c’è molta pressione, ma ho allenato a Napoli e le due città sono un po’ simili, oltre ad aver allenato il Milan, quindi la pressione so cosa sia". LEGGI ANCHE: Serie A, nessuna imbattuta alla 7^ giornata: il precedente sorride al Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.