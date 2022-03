Lille-Chelsea, Gourvennec: “Renato Sanches, giocatore straordinario”

Jocelyn Gourvennec ha parlato di Renato Sanches, assente stasera in Lille-Chelsea, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Questa sera, alle ore 21:00 , allo stadio 'Pierre Mauroy', si disputerà Lille-Chelsea , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League . Si parte dal 2-0 conquistato dai 'Blues' a 'Stamford Bridge'. Pertanto, ai 'Dogues' guidati in panchina da Jocelyn Gourvennec servirà un'impresa per accedere ai quarti di finale di Champions.

Nella fila del Lille mancherà, oltretutto, uno dei giocatori migliori. Renato Sanches , obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus , si è infatti procurato una lesione muscolare in occasione dell'ultimo match di Ligue 1 contro il Saint-Etienne e non sarà della partita.

Gourvennec, tecnico del Lille, ha parlato così, ieri, in conferenza stampa dell'assenza di Renato Sanches. "È un giocatore straordinario, che può ricoprire qualsiasi ruolo e giocare in ogni posizione. Dovremo organizzarci, giocare in modo diverso; abbiamo diverse opzioni e chi scenderà in campo sarà motivato al 300%".