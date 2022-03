Calciomercato Milan – Renato Sanches, sfida con la Juventus: il punto

Renato Sanches è il principale obiettivo di calciomercato del Milan per sostituire Franck Kessié. Ma anche i bianconeri sono sul portoghese

Daniele Triolo

Renato Sanches, centrocampista del Lille, è il principale obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Nelle intenzioni del club rossonero, infatti, ci sarebbe quella di acquistare il centrocampista portoghese, classe 1997, per sostituire Franck Kessié. Il quale si è accordato a parametro zero con il Barcellona per la prossima stagione.

Il Milan, come si ricorderà, aveva già provato a prendere Renato Sanches nel corso dell'ultimo calciomercato invernale. Secondo i quotidiani sportivi italiani, l'accordo con il Lille si era anche trovato sulla base di 20 milioni di euro (il contratto dell'ex Benfica e Bayern Monaco scadrà il 30 giugno 2023). Non era arrivato, però, quello con il suo agente Jorge Mendes, che tra richieste elevate di ingaggio per il suo assistito e di commissioni per lui aveva fatto desistere il Diavolo.

Il club di Via Aldo Rossi, ad ogni modo, continua a lavorare sul centrocampista lusitano, Campione d'Europa con il Portogallo nel 2016 e 'Golden Boy' nello stesso anno, per abbassare le richieste economiche del suo entourage. Il Milan, per Renato Sanches, si è mosso in anticipo, ma rispetto a gennaio, adesso, la concorrenza è aumentata. Mendes, infatti, parla con club di Premier League (l'Arsenal su tutti) e, in Serie A, anche con la Juventus.

I bianconeri, in particolare, vorrebbero acquistare il giocatore e sono pronti a dare battaglia al Diavolo. Che, nel frattempo, riflette. In particolare su due cose. La prima è che Renato Sanches, negli ultimi anni, si è infortunato ai muscoli tantissime volte (l'ultima di recente, in occasione della sfida di Ligue 1 tra Lille e St.Etienne). La seconda è che se a gennaio l'operazione poteva essere buona, ora l'ingresso in scena di altre società potrebbe scatenare un'asta su cartellino e ingaggio.

Come noto il Milan difficilmente partecipa ad aste in sede di calciomercato. Renato Sanches, comunque, resta l'obiettivo numero uno per il post-Kessié. Riuscirà il Diavolo a vestirlo di rossonero? Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

