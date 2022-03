Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Kessié al Barcellona, è chiusa”

Franck Kessié lascerà il Milan per il Barcellona nel calciomercato estivo. Il quotidiano 'Sport' ha fornito i dettagli dell'operazione

Daniele Triolo

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero e diventerà, dalla stagione 2022-2023, un calciatore del Barcellona. Ormai non c'è più dubbio: il centrocampista ivoriano, classe 1996, lascerà il Milan, club con cui gioca dal 2017, per unirsi ai blaugrana di Xavi.

Tutta la stampa italiana ne parla questa mattina. Ovviamente la notizia ha avuto una grande eco anche in Spagna. In particolare, il quotidiano catalano 'Sport', da sempre molto vicino alle vicende di casa Barcellona, ha dedicato la prima pagina al futuro arrivo di Kessié nella Liga.

Si parla, nella fattispecie, di secondo acquisto per il Barcellona, in vista del calciomercato estivo 2022. Kessié dal Milan, infatti, arriva dopo Andreas Christensen dal Chelsea. Entrambi presi a parametro zero. Due colpi da sogno per un Barcellona. Il quale, in netta ripresa in quest'annata dopo il cambio in panchina (via Ronald Koeman, dentro Xavi), vuole rilanciare le proprie ambizioni nella prossima stagione.

In blaugrana, infatti, dopo Kessié e Christensen è previsto anche l'arrivo, sempre a parametro zero, di Noussair Mazraoui dall'Ajax. 'Sport', ad ogni modo, ha rivelato qualche interessante dettaglio sull'arrivo di Kessié in Spagna. In primis, che sul giocatore c'era anche il Real Madrid. Il quale, però, è stato meno rapido del Barça a muoversi con l'entourage del calciatore ivoriano.

Poi, 'Sport' ha anche rivelato come l'ingaggio di Kessié sarà di 6,5 milioni di euro netti a stagione (così come riportano anche i quotidiani italiani oggi in edicola), ma anche che la durata del contratto sarà di quattro anni, quindi fino al 30 giugno 2026, e non di cinque come si è scritto sulla stampa italiana. L'arrivo di Kessié al Barcellona è stato fortemente sponsorizzato da Xavi, che vede in lui un centrocampista diverso da tutti quelli che i catalani hanno attualmente in rosa.

C'era anche stata la possibilità che Kessié lasciasse il Milan per il Barcellona nello scorso calciomercato estivo, ma Koeman ed il suo staff tecnico ne bocciarono l'acquisto. Infine, particolare importante: non ci sarà alcun annuncio ufficiale del trasferimento del giocatore in Catalogna prima del prossimo 1° luglio. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI