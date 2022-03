Calciomercato Milan – Kessié al Barcellona: i dettagli del contratto

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel calciomercato estivo. Accordo trovato, infatti, con il Barcellona di Joan Laporta

Daniele Triolo

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo e si accaserà al Barcellona. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi questa mattina in edicola. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, ha dunque deciso di non accettare la proposta di rinnovo del contratto del club di Via Aldo Rossi per tentare una nuova esperienza professionale.

Non sarà al Tottenham, in Premier League, o al PSG, nella Ligue 1, due squadre che, comunque, hanno avuto Kessié nel mirino per lungo tempo. Alla fine l'ha spuntata il Barcellona, che ha trovato un accordo con George Atangana, il manager del numero 79 rossonero, per un ricco contratto più laute commissioni.

Kessié dirà addio al Milan nel calciomercato estivo per il Barcellona a queste condizioni: contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, per un ingaggio netto annuale di 6,5 milioni di euro più bonus. Nelle tasche del suo procuratore Atangana, inoltre, finirà una commissione di ben 10 milioni di euro.

Decisivo, affinché Kessié scegliesse il Barça, oltre ai tanti soldi messi sul piatto dal club presieduto da Joan Laporta, anche il pressing del tecnico catalano Xavi. Il quale ha fortemente spinto per avere l'ex atalantino alla sua corte. Nelle ultime ore Xavi e Kessié si sono anche sentiti in via telefonica: l'allenatore gli ha prospettato un ruolo di primo piano nel suo progetto tecnico.

Il Diavolo, che già si era rassegnato da qualche tempo a perdere il giocatore a parametro zero, è già alacremente alla ricerca del suo sostituto. Milan, i tre bomber su cui si punta per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

