Saverio Sticchi Damiani , presidente del Lecce , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della sfida contro l' Udinese , protestando per il rigore fischiato contro e ricordando il pareggio con il Milan della passata stagione. Il numero uno del club pugliese ha infatti ricordato come al VAR ci fosse lo stesso arbitro che annullò il gol vittoria dei suoi contro i rossoneri per un pestone di Roberto Piccoli. Ecco, dunque, le sue parole.

Lecce, Sticchi Damiani protesta in conferenza: e ricorda un nefasto precedente con il Milan

"Facciamo molta fatica a capire regole e protocolli incomprensibili. Ce la mettiamo tutta, ma non riusciamo a comprendere. L’arbitro dal campo vede benissimo e fa platealmente segno di continuare. È una situazione di gioco e il Var richiama la sua attenzione. Mi spiace che un giovane arbitro come Bonacina sia stato mandato al massacro per un rigore inesistente. Al Var c’è lo stesso arbitro che l’anno scorso trovò il pestone di Piccoli che non ci fece vincere col Milan. È la seconda volta che succede una cosa del genere ed è una cosa pesante per noi. L’anno scorso arrivano le scuse a fine stagione per quel gol di Piccoli, ma non so se arriveranno anche quest’anno". LEGGI ANCHE: Milan, Bondo in soccorso di Conceicao? Potrebbe essere fondamentale>>>