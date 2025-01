Lecce, Sticchi Damiani polemico contro i fondi: riferimento al Milan?

"Tutte le volte che qualcuno si è avvicinato e ha chiesto informazioni sondando un po’ il terreno, ha poi fatto improvvisamente marcia indietro quando ha visto che la società non ha un euro di debito. Per noi è un orgoglio immenso perché il nostro club non ha mai avuto bisogno di essere in vendita".