Lecce-Milan, Pongračić: “Leao e Giroud tra i migliori in Italia, ma…”

Come approccerete la sfida col Milan? "Siamo sempre pronti a competere contro grandissimi attaccanti. Lo abbiamo fatto bene a Roma, avevano Lukaku e Dybala. Il Milan è un top club con individualità tra le migliori in Italia. Non abbiamo paura e dobbiamo cercare di fare il meglio per ottenere un risultato positivo. Dobbiamo difendere come squadra, a livello individuali sono davvero forti e potremmo fare fatica. Abbiamo analizzato i loro punti di forza, dobbiamo difendere con intensità ed intelligenza. Leao e Giroud sono tra i migliori in Italia, ma possiamo farcela".