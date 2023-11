Lecce-Milan, Piccoli: “Nessuno aveva visto il pestone”

Roberto Piccoli , giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lecce-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio 'Via del Mare'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul gol annullato: "Una delusione, volevo portare a casa i tre punti, ce li meritavamo. Dispiace, bisogna guardare l'ultima mezz'ora nella quale abbiamo messo sotto il Milan. Siamo riusciti a ribaltare una partita difficile, sarebbero stati tre punti meritati. Del pestone non se n'è accorto nessuno, non ho visto giocatori del Milan protestare, non pensavo di aver fatto fallo, dalla telecamera ho visto che sfioro il piede. Dispiace buttare tre punti per un contatto così lieve, però anche il pareggio è importante. Appena ho stoppato ho tirato d'istinto, mi era uscito bel gol. Non mi ero per niente accorto del tocco con il difensore avversario".