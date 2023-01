Lazio-Milan, Pioli: “Partita importante: vogliamo giocare da Milan”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 in conferenza a Milanello

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello presentando i temi principali di Lazio-Milan , partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 , ultima del girone di andata del campionato, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma .

Interrogato sulla possibilità che questa sia la partita della svolta per il suo Milan, reduce da quattro partite senza successi e due tonfi pesanti in Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana, Pioli ha risposto quanto segue. "È una partita importante. Vogliamo superare questo momento delicato facendo una prestazione da Milan - la carica del mister -. Giocando con attenzione e cercando di vincere".