Lazio-Milan, Pioli: “I miei giocatori non sono scarsi, sono forti”| LIVE NEWS

Sulla capacità di reazione: "Dobbiamo affrontare questi momenti e anche questo sarà un esame da superare, con umiltà e unità. È normale, le critiche ci stanno perché stiamo facendo al di sotto delle nostre possibilità. Le aspettative sono alte, abbiamo radici forti. Abbiamo vissuto esperienze in cui affrontavamo tutto con leggerezza, sorrisi e buon umore. Ora affrontiamo tutto con umiltà, compattezza e voglia di reagire. I miei giocatori non sono scarsi, sono forti. Meritano fiducia e rispetto, stanno lavorando per tornare a essere quella squadra".

Se è lo stesso film dell'anno scorso, quando la squadra arrivava dal 3-0 di Coppa Italia e su cosa sta lavorando: "Stiamo lavorando sui nostri principi, sulle nostre idee e sul nostro modo di stare in campo. Conosciamo i nostri valori e dobbiamo solo rimetterli in campo".

Come mai stavolta i problemi si stanno trascinando: "Quando alleni una squadra così forte, le aspettative sono sempre rivolte al massimo. Sono stati dieci giorni difficili. Dovevamo fare di più. In questo momento o ci piangiamo addosso o ci tiriamo su le maniche e proviamo a reagire".

Se ha capito cosa è successo e se è in grado in pochi gironi di risolvere quei problemi: "Certo e certo".

Come mai Fikayo Tomori non sta ripetendo lo scorso anno: "Io alleno un gruppo responsabile. Sente molto questo lavoro. Vive di emozioni. Sono state molto positive e le emozioni poi diventano negative e ci sono delusioni. Bisogna affrontarle. Non cerchiamo mai il colpevole, cerchiamo di risolvere i problemi".

Come procede il recupero di Ibrahimovic e se ha detto qualcosa alla squadra: "Il suo recupero va di giorno in giorno, non so quando sarà pronto. È sempre presente negli spogliatoi, avrà parlato con i compagni".

Cosa gli ha fatto capire che il Milan non ripeterà gli ultimi approcci: "Stiamo preparando bene la partita, ma non l'abbiamo mai fatto male. Mi aspetto una squadra che inizi bene. È importante approcciare bene, ma è importante anche la continuità. Anche loro approcceranno bene".

Cosa si aspetta in fase di costruzione dalla Lazio: "Sicuramente vogliono palleggiare, vogliono una manovra con palla rasoterra, con i centrocampisti e i difensori centrali. Li conosciamo bene, è una squadra di qualità che è in un buon momento".

Se il Milan ha perso un po' di identità dopo i gol della Roma: "Una squadra non perde identità in due o tre partite negative. Il nostro è un lavoro profondo e lungo. Abbiamo faticato a sviluppare situazioni. L'identità c'è ed è chiara e proveremo a metterla in campo già domani".

