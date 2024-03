Lazio-Milan, Pioli: “Episodi decisivi, ma Pulisic non è stato antisportivo”

Un giudizio su Di Bello: “Non ho rivisto il rigore. Sull’espulsione di Pellegrini, Pulisic è un ragazzo corretto e ha rispettato il gioco: finché l’arbitro non fischia, si gioca. Noi non potevamo fare nulla di diverso. È stata una partita difficile anche per l’arbitro. Sembra che si stia punendo eccessivamente i mezzi falli, il calcio è uno sport di contatto, tanti cartellini gialli si possono evitare”.

Se vuole commentare le parole di Cardinale: “Non commento. La società fa le proprie valutazioni, io penso al campo e a vincere più partite possibili”.

Perchè ha cambiato i due difensori centrali: “Voi mi insegnate che se vinci con i cambi, significa che hai indovinato. Quindi ho azzeccato le sostituzioni. Ho tolto tutti gli ammoniti immediatamente, era diventata una partita nervosa e fastidiosa. Ho messo due difensori veloci per pressare di più e marcare bene la profondità di Immobile”.

Sul gesto antisportivo di Pulisic: “No, non sono d’accordo. Non è quesitone di essere una brava persona. Non è stato un gesto antisportivo. Lui ha rispettato il regolamento”.

Se ha mai pensato di sostituire Leao: “No”.

