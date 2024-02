Ecco data e orario della conferenza stampa di Stefano Pioli in vista del match Lazio-Milan, valevole per la 27^ giornata di Serie A

Archiviato il pareggio contro l'Atalanta per il Milan è già tempo di pensare alla prossima sfida. Alle ore 20:45 di venerdì 1 marzo i rossoneri scenderanno in campo contro la Lazio nell'anticipo della 27^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024 allo stadio Olimpico. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il tecnico Stefano Pioli terrà la conferenza stampa nella giornata di giovedì 29 febbraio, alle ore 14, a Milanello, per rispondere alle domande dei giornalisti presenti.