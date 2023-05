Milan, Pioli: “Tomori? È molto forte e aggressivo. È in crescita”

Alla vigilia di Juventus-Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti, anche Fikayo Tomori

Mancano solamente due partite al finale della stagione del Milan . I rossoneri, domani alle ore 20:45 giocheranno la gara contro la Juventus , che può essere deicisiva per garantirsi un posto nella prossima Champions League. L'allenatore rossonero, Stefano Pioli , ha parlato alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium in conferenza stampa, toccando vari temi. Ecco le sue parole sulla stagione e il futuro di Fikayo Tomori.

"È molto forte e aggressivo. Spesso la sua aggressività ci ha dato risultati. A volte essere riflessivo aiuta. È in crescita. Veniva da una squadra forte in cui non giocava. Si è calato subito nella nostra realtà".