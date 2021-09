Juventus-Milan, Pioli: “Raiola su Romagnoli? Lui fa il suo lavoro, io il mio”

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha commentato le parole di Mino Raiola su Alessio Romagnoli. Questo il pensiero

Stefano Pioli, alla vigilia di Juventus-Milan, ha commentato le parole di Mino Raiola su Alessio Romagnoli. Il noto agente ha accostato il capitano rossonero alla Juventus. Questo il suo pensiero: "L'agente fa il suo lavoro, io sono allenatore, parlo di campo. Sono contentissimo di allenarlo. Sono d'accordo con Raiola che è un grande difensore, manderò in campo tutti quelli motivati e per ora tutti sono concentrati sul campo". Le probabili scelte di Stefano Pioli per Juventus-Milan: formazione quasi obbligata