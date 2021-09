Juventus-Milan, la probabile formazione di Pioli: scelte quasi obbligate

La probabile formazione di mister Stefano Pioli per Juventus-Milan di domani sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Tanti assenti

In difesa, infatti, Pioli per Juventus-Milan di domani sarà costretto a rinunciare a Davide Calabria: elongazione ai muscoli flessori della coscia destra per il terzino. Davanti, pertanto, al portiere Mike Maignan, dovrebbero agire Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori e Theo Hernández. Panchina per Simon Kjaer, che dovrebbe risposarsi dopo la dispendiosa prestazione ad Anfield contro il Liverpool.