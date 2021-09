Juventus-Milan, assente Calabria: la natura dell’infortunio | PM News

Davide Calabria salterà Juventus-Milan di domani sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Ecco cosa ha riportato il numero 2 rossonero

Davide Calabria, terzino rossonero, salterà Juventus-Milan di domani sera, ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Calabria sarà assente dalla difficile trasferta in casa dei bianconeri per via di un problema di natura muscolare accusato in allenamento.