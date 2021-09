Calciomercato Milan – Raiola: “Romagnoli? Può andare alla Juventus”

L'agente Mino Raiola, intervistato da Rai Sport, ha parlato anche del futuro di Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan

Il potete agente Mino Raiola ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Le dichiarazioni del procuratore andranno in onda su "Calcio Totale" lunedì prossimo alle ore 23. Raiola, tra le tante cose, ha parlato anche del futuro di Alessio Romagnoli, difensore del Milan in scadenza nel 2022: "De Ligt e Romagnoli? Sono tra i più forti difensori in Europa. De Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus, ma attenzione perché De Ligt potrebbe anche lasciare la Juve a fine stagione. Il mercato funziona cosi"..