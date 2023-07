Juventus-Milan, Pioli: “Pulisic migliora. Chukwueze? Veloce e tecnico”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato al termine di Juventus-Milan in conferenza stampa. Le sue impressioni sul momento del Diavolo

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan , amichevole disputatasi al 'Dignity Health Sports Park' di Carson (CA - U.S.A.) nell'ambito del Soccer Champions Tour 2023 . La gara è finita 2-2 dopo i tempi regolamentari : ai rigori, poi, ha vinto la Juventus di Massimiliano Allegri . Queste, dunque, le dichiarazioni di Pioli dopo il match, così come riportate da 'gazzetta.it'.

Juventus-Milan, così Pioli dopo la partita in California

Sulla partita: "Non è un passo indietro rispetto alla sfida contro i 'Blancos'. Chi ha cominciato la partita oggi si allena soltanto da sette giorni. In costruzione cerchiamo di leggere gli spazi che ci lasciano, di variare per avere il dominio della partita".