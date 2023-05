Milan, Pioli: “Leao crescita costante. Ha in testa di migliorare”

Alla vigilia di Juventus-Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti, anche Rafael Leao

Mancano solamente due partite al finale della stagione del Milan . I rossoneri, domani alle ore 20:45 giocheranno la gara contro la Juventus , che può essere deicisiva per garantirsi un posto nella prossima Champions League. L'allenatore rossonero, Stefano Pioli , ha parlato alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium in conferenza stampa, toccando vari temi. Ecco le sue parole sulla stagione e il futuro di Rafael Leao.

"Ha una crescita costante e continua. Soprattutto nell'atteggiamento. Ha cambiato approccio. Può continuare a crescere e può diventare uno dei migliori al mondo. Devi avere l'ossessione di migliorare e fare di più e meglio. Per ciò che riguarda il tuo obiettivo. Lui ora ha in testa di migliorare. Rimane un ragazzo giovane. Non formato, ha avuto esperienze".