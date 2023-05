Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Non abbiamo parlato di futuro”

Mancano solamente due partite al finale della stagione del Milan . I rossoneri, domani alle ore 20:45 giocheranno la gara contro la Juventus , che può essere deicisiva per garantirsi un posto nella prossima Champions League. L'allenatore rossonero, Stefano Pioli , ha parlato alla vigilia della sfida all'Allianz Stadium in conferenza stampa, toccando vari temi. Ecco le sue parole sulla stagione e il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

"Non ho ancora affrontato con lui il discorso sul futuro. È determinato per recuperare dall'infortunio. La prossima settimana sarà decisiva per capire se può giocare". LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni in vista di Juventus-Milan