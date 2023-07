Juventus, Kostic: “Ci alleniamo molto bene. Milan ottima squadra”

Il giocatore bianconero Filip Kostic, in conferenza stampa, ha analizzato la partita che andrà in scena: "Ci stiamo allenando molto bene, anche se quella contro il Milan è una semplice amichevole vogliamo vincere. I nostri avversari hanno un'ottima squadra piena di grande qualità, ma l'abbiamo anche noi".

I due confronti precedenti hanno visto il Diavolo uscire vincitore e la porta di Mike Maignan non è stata mai perforata. A San Siro infatti il club lombardo ha trionfato per 2-0, mentre in trasferta per 0-1.