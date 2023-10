Juventus, Allegri: “Dovremo prepararci al meglio per la sfida con il Milan”

Le parole di Massimiliano Allegri su Milan-Juventus

"Ora abbiamo la sosta, poi avremo una partita meravigliosa contro il Milan a Milano. Ci dovremo preparare al meglio quando rientreranno tutti. Sono stati convocati tanti giocatori in Nazionale, soprattutto nella Nazionale italiana. L'obiettivo resta la qualificazione in Champions, ma non preclude il sognare altre cose perchè siamo alla Juventus. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, riportando la normalità della Juventus che è quella di vincere".