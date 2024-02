Juventus, Allegri: “Qui si deve solo vincere, fa parte del nostro DNA”

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza

«Alla Juve è bellissimo se ti piace la pressione, perchè se vinci 3-2 non va bene e se vinci 1-0 non va bene, non va mai bene niente insomma. Dobbiamo vincere sopratutto perchè almeno il giorno dopo passiamo una bella giornata. Fa parte del Dna della Juve ed è bello anche questo. Per starci bisogna allenarsi alle critiche, la Juve deve rimanere competitiva e ci stiamo lavorando». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Previsto un contatto con lo Sporting per Gyokeres