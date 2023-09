Italia-Ucraina, Rebrov: “Rispetto, ma dobbiamo mostrare forza e gioco”

Il C.T. ucraino ha detto di aver massimo rispetto per Luciano Spalletti, fresco di Scudetto con il Napoli e di essere consapevole come Italia-Ucraina di stasera possa già essere una sorta di ultima spiaggia per gli Azzurri, reduci da un brutto pareggio (1-1) a Skopje nella sera del debutto di Spalletti.

"Anche per noi è una partita molto importante", ha sottolineato — "Ma anche i nostri giocatori hanno capito che per noi è una partita molto importante - ha concluso Rebrov -. Noi abbiamo grande rispetto per l'Italia ma dobbiamo mostrare la nostra forza e il nostro gioco. Se non lo faremo andremo in difficoltà".

