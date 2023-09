Italia-Ucraina, ci sarà anche Shevchenko in tribuna a ‘San Siro’

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, sarà stasera a Milano per assistere ad Italia-Ucraina, partita di qualificazione ad Euro 2024

Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, andrà in scena Italia-Ucraina, partita del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli Azzurri guidati dal nuovo Commissario Tecnico, Luciano Spalletti, dovranno per forza vincere se vorranno tenere vive le speranze di qualificarsi per la manifestazione continentale.