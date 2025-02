Simone Inzaghi , allenatore dell' Inter , presenta in conferenza stampa la gara di domani con la Juventus. L'allenatore nerazzurro ha parlato anche delle polemiche arbitrali: "Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo la partita col Milan , perché dopo 4-5 episodi siamo tutti umani e io mi sono solo arrabbiato perché pensavo alla mia Inter. Pensavo che, quando succede qualcosa per l'Inter non se ne parla quasi: ho lanciato questo allarme, la testimonianza l'abbiamo avuta lunedì".

Inzaghi: "Arbitri? Il mio allarme generale. Dopo la partita col Milan..."

Inzaghi continua così (parole riprese da Tuttomercatoweb.com): "Io ne ho parlato dopo il Milan, oggi si parla ancora del calcio d'angolo assegnato: la palla era uscita, ma mi viene in mente un episodio di Leverkusen, con calcio d'angolo contro col calciatore del Leverkusen un metro in fuorigioco. Perdiamo la partita su quel calcio d'angolo e non si è detto niente, anche se ci ha costretto a giocare l'ultima partita per vincere per le prime otto e ci ha creato un grave danno di classifica, perché magari saremmo arrivati anche secondi, oltre che economico. Il mio è stato un allarme generale: quando succede qualcosa all'Inter se ne parla per giorni, quando succede contro non se ne parla quasi. È stato solo questo il mio pensiero, senza parlare di arbitri, di allenatori o di altro: gli errori ci saranno sempre, li commettiamo tutti. Volevo solo difendere il mio lavoro". LEGGI ANCHE: Milan, Leao: sicuri sia il problema di tutto? Ecco i suoi numeri>>>