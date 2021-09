Inter-Real Madrid, Ancelotti: “Da piccolo ero interista” | News

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, affronterà questa sera l'Inter: ecco le sue parole alla vigilia del match di Champions League

"Marcelo e Bale hanno avuto dei problemi negli ultimi allenamenti. Per questo non li ho portati. Alaba? Sta bene, può giocare ma lo valuteremo. Modric? Gli abbiamo dato riposo fino a domani sera. Per me la Champions è qualcosa di speciale. L'ho vinta due volte da giocatore anche e l'ultima Champions vinta da allenatore, la 'decima', resta sempre un gran ricordo nella mia testa". Infine, Ancelotti ha detto: "Noi favoriti? Difficile dirlo prima dell'inizio di una competizione. Noi vogliamo competere al massimo perché sappiamo quanto sia speciale per noi questa competizione. Sì, da piccolo ero tifoso dell'Inter, poi ho dovuto cambiare per varie ragioni. Ho fatto anche un provino da piccolo. Poi sono andato alla Roma. L'Inter è stata una squadra che mi ha sempre creato simpatia. Negli anni al Milan, il derby è sempre stato qualcosa di speciale per me".