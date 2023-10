Genoa-Milan, Pioli: “Sosta al momento giusto, siamo forti mentalmente”

Sul Milan che ha recuperato i punti del derby perso ed è in testa: "In questo momento ci siamo ripresi bene dopo una batosta forte e questo mi fa capire quanto la squadra sia crescita dal punto di vista mentale. Stasera lo abbiamo dimostrato perchè fino a poco tempo fa riuscivamo a vincere quando giocavamo nettamente meglio dell'avversario ma non queste partite. Stiamo crescendo dal punto di vista della mentalità. Dobbiamo crescere ma terminiamo questa parte di campionato con positività. Poi la ripresa sarà ancora più importante e più difficile".

Sulle proiezioni finali: "Significherebbe riuscire a vincerle quasi tutte. Dobbiamo pensare al nostro percorso e alla nostra crescita. Dobbiamo pensare ad analizzare i dati positivi e negativi per cercare di capire su quale situazione possiamo fare meglio. Il nostro obiettivo è crescere di livello perchè vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa".

Se Kjaer e Krunic andranno in Nazionale: "Kjaer penso di sì perché era una cosa minima. Krunic non credo ma non ne sono così sicuro".

Se il suo Milan ha tanto da far vedere nei prossimi mesi: "Quattro anni son tanti ma mi piace pensare e credere che il nostro percorso sarà ancora molto lungo per gli atteggiamenti, la volontà e l'attenzione dei ragazzi. Per la gestione che il club ha nei confronti della squadra. Abbiamo ancora tante cose da dire, dobbiamo essere sempre pronti e performanti. Ci aspettiamo tanto da noi stessi e dobbiamo continuare con questa attenzione per far sì che questa stagione sia la migliore possibile".

Se stasera viene fuori la grande forza mentale del Milan: "Questa è l'indicazione migliore. E' quello che volevo dalla squadra, grande mentalità nonostante fosse l'ultima partite di sette in 21 giorni. Dobbiamo mantenere questi atteggiamenti perchè il campionato italiano e la Champions sono competizioni molto difficili. Dobbiamo alzare il livello".

Sulla sosta: "Arriva al momento giusto perchè è impensabile giocare partite senza recuperare".

