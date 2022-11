Genoa, Blessin: “Miei calciatori dilettanti”. Un ex Milan in corsa

In conferenza stampa post Perugia-Genoa si registra lo sfogo del tecnico rossoblù Alexander Blessin. In corsa anche un ex Milan al suo posto

Fabio Barera

Era arrivato a Genova sponda rossoblù come un tecnico giovane, ma con idee molto chiare e una proposta di gioco interessante. Diciamo che sino a questo momento l'esperienza di Alexander Blessin sulla panchina del Genoa non è stata propriamente indimenticabile.

Dopo la retrocessione rimediata nella scorsa stagione, i vertici societari avevano deciso di rinnovare comunque la fiducia nel tecnico Blessin. Questo avvio di campionato, però, non si può certo definire positivo, e la sconfitta subita per mano del Perugia ultimo in classifica ha sollevato un polverine in casa Genoa.

Lo stesso Blessin è intervenuto in conferenza stampa e si è sfogato soprattutto contro i suoi giocatori, a tal punto da definirli dilettanti. Di seguito le sue parole.

Genoa, le parole di Blessin in conferenza stampa — "Mi aspettavo di più dalla squadra. Avevamo preparato la partita con attenzione, ma abbiamo preso un gol che mi fa arrabbiare. Ma il problema è anche che non facciamo gol, fatichiamo. Situazione difficile da accettare, me ne rendo conto. Proteggerò sempre i miei giocatori, ma in questo momento sembrano davvero dei dilettanti, assolutamente dilettanti".

"Sono deluso dalla squadra e dai singoli. Abbiamo giocato all'80%, il Perugia al 110. Avevamo preparato la partita sulle ripartenze del Perugia. In occasione del loro vantaggio è Coda che perde la palla quando, invece, la poteva giocare: contropiede e 1-0".

"Come perdiamo il pallone è da dilettanti. Non paragoniamo il lavoro fatto dai due attaccanti del Perugia rispetto ai nostri: orribile da vedere. Mi prendo tutta la responsabilità, ma io giocatori devono ascoltarmi".

A questo punto, dopo il duro sfogo, si aprono le porte per un esonero per il tecnico del Genoa Alexander Blessin. In questo momento, come riferito da tuttomercatoweb.com, ci sarebbe in pole Aurelio Andreazzoli per sostituirlo, ma rimangono caldi anche i nomi di Domenico Tedesco e l'ex attaccante del Milan Alberto Gilardino.