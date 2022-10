Gattuso: “Xavi? Facevamo due sport diversi. E’ un grande allenatore”

Gennaro Gattuso, allenatore del Valencia, in conferenza stampa ha parlato di Xavi, suo prossimo avversario in campionato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Valencia-Barcellona, Gennaro Gattuso ha parlato di Xavi. Queste le dichiarazioni dell'ex calciatore del Milan: "Per anni quando ci sfidavamo in campo lo dovevo rincorrere, era difficile recuperare la palla a quel Barcellona. Facevamo sport completamente diversi. È un grande allenatore e farà una grande carriera, lo rispetto e lo apprezzo. È molto intelligente, affrontarlo domani sarà un piacere e un onore".