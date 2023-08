Gasperini: “De Ketelaere ha la fortuna di aver lavorato con Pioli”

Le parole di Gian Piero Gasperini su Charles De Ketelaere

"In allenamento ci ha fatto vedere delle qualità, starà a noi nel tempo a far emergere un giocatore che lo scorso anno non ha fatto benissimo. Quando il Milan sceglie giocatori li sceglie con criteri molto importanti. Ha la fortuna di aver lavorato con un allenatore bravissimo come Pioli. Quando vado in campo cerco di trarre dal giocatore quelle che sono le qualità migliori. In alcune caratteristiche è simile ad Ilicic, ma De Ketelaere è un altro tipo di giocatore". LEGGI ANCHE: Krunic-Fenerbahçe, non è finita: in Turchia dicono che ... >>>