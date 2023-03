Fiorentina-Milan, Pioli: “Calabria, Florenzi e Bennacer convocati”

Giornata di conferenza stampa , oggi, nel centro sportivo di Milanello , per il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia di Fiorentina-Milan , partita del 25° turno della Serie A 2022-2023 . Una gara che si giocherà nel ricordo di Davide Astori , a cinque anni esatti dalla sua scomparsa. Il Diavolo ha perso Brahim Díaz che, per via di un lieve trauma distorsivo al ginocchio , non partirà con la squadra rossonera alla volta dello stadio 'Franchi'.

Le buone notizie, però, per mister Pioli arrivano da Davide Calabria, Alessandro Florenzi ed Ismaël Bennacer, tutti assenti, nell'ultimo periodo (Florenzi addirittura da inizio settembre, n.d.r.) per problemi muscolari più o meno importanti. Stanno tutti bene, si sono allenati tutti in gruppo e, pertanto, come affermato dall'allenatore del Diavolo, saranno convocati per la sfida contro i viola.